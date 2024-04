Modena - colpito all' inguine con un coltello | muore dissanguato

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato, presumibilmente straniero, è mortoin seguito ad una coltellata all’a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Aggredito in strada, è stato soccorso dal 118 e arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Baggiovara dove inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell’aggressione, tra via Zanasi e via Montanara,...