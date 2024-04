Miltanti paragonati a topi - che vergogna | Cpi risponde al sindaco di Cesena

Nella giornata di oggi abbiamo pubblicato la notizia che riportava quanto affermato da Sadiq Khan ovvero il sindaco di Londra . Khan ha pubblicato chiama to in causa la WWE dicendo che la capitale del mondo è pronta ad ospitare WrestleMania. Con la notizia che potete trovare cliccando ... Continua a leggere>>

Tra anni Novanta e Duemila era famoso come "il sindaco sceriffo" di Treviso. Oggi Giancarlo Gentilini di anni ne ha 94 anni ed è un arzillo, combattivo signore che non rinuncerà a guidare neppure l'incidente in auto che lo ha visto coinvolto nei giorni scorsi. La mattina di domenica scorsa L'ex ...

Continua a leggere>>