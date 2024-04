Milito | Lautaro Martinez? Un momento! Io vicino se in difficoltà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Diego, il Principe de Bernal, racconta. Nel bellissimo mini-documentario di Sky Sport, la leggenda dell’Inter parla dell’esordio del Toro e del suo approdo in nerazzurro. RAPPORTO ? Diegoricorda l’esordio di: «Rimarrà per me una foto di quelmolto bella. Ho nella testa quando lui fa i primi minuti in prima squadra. Mai avrei pensato potesse ripercorrere i miei passi, ovvero di andare all’Inter e di fare quello che sta facendo. Ricordo sempre ogni allenamento. Un ragazzino che si fermava, chiedeva, ci guardava. Avevo già un grandissimo rapporto, gli vorrò sempre bene. Parlavamo di tante cose, non solo dei movimenti che doveva fare un attaccante, ma anche di altre cose oltre il campo. Come comportarsi, essere un ...