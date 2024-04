Milano - Johnny ucciso a colpi di pistola | l' agguato mentre dormiva in un furgon - con il 18enne una donna Killer in fuga

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un diciottenne è statocon tred'arma da fuoco al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia di, vicino all'ortomercato. Secondo una...

(Adnkronos) – Un 18ennne, di origine slava, è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Milano . E' accaduto verso le 3.15 in via Varsavia. Secondo le prime informazioni il ragazzo si trovava all'interno di un furgone quando sarebbe stato aggredito da alcune persone che avrebbero iniziato a ... Continua a leggere>>

Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia di Milano , vicino all’ortomercato. Secondo quanto riporta l’Ansa, il ragazzo, di origine slava, era a bordo di un frurgone quando è stato avvicinato da ... Continua a leggere>>

milano, 18enne ucciso a colpi di pistola in strada - Un 18ennne, di origine slava, è stato ucciso a colpi di pistola in strada a milano. E' accaduto verso le 3.15 in via Varsavia. Secondo le prime informazioni il ragazzo si trovava all'interno di un ...

Continua a leggere>>

milano, 18enne ucciso da colpi d’arma da fuoco - milano (ITALPRESS) - La Polizia di Stato è intervenuta questa notte verso le ore 3.15 in via Varsavia (zona sud-est di milano) dove un 18enne di origine slava è stato ucciso da ...

Continua a leggere>>

Orrore a milano, 18enne ucciso in strada a colpi di pistola - Orrore alla periferia di milano, dove un diciottenne è stato ucciso a colpi di pistola in strada. È accaduto nella notte in via Varsavia, vicino all'ortomercato. Secondo una prima ricostruzione il rag ...

Continua a leggere>>