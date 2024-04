Milano - agguato nella notte | ucciso un 18enne Killer in fuga

(Di venerdì 26 aprile 2024)una colpi di arma da fuoco. I responsabili dell’mortale sono ancora inUn giovane di 18 anni, Jhonny Sulejmanovic di origini bosniache, è statoa colpi di pistolatra giovedì e venerdì a. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3:15 in via Varsavia, di fronte ai cancelli dell’Ortomercato. Secondo la ricostruzione, il ragazzo si trovava a bordo di un furgone grigio insieme alla compagna quando è stato avvicinato da uno o più individui armati. Gli aggressori hanno prima rotto i vetri del furgone per accertarsi che ci fosse l’uomo e poi hanno esploso diversi colpi di pistola, che hanno raggiunto Sulejmanovic al ...

Napoli, 26 aprile 2024 – Terremoto oggi nell'area dei Campi Flegrei . Nel corso di tutta la notte c'è stato un nuovo sciame sismico con circa una trentina di scosse in successione, con la più intensa di magnitudo 2.4, come riportato dal sito dell'Osservatorio Vesuviano, registrata alle 3.29 , a una ...

Un 18enne , di nome Johnny Sulejmanovic, è stato ucciso a Milano con tre colpi d'arma da fuoco al torace. L'omicidio è avvenuto nella notte tra martedì 22 e mercoledì 24 aprile 2024 in via Varsavia, vicino all'ortomercato. La vittima stava dormendo a bordo di un furgone quando alcuni uomini armati ...

Milano, tragedia nella notte in Via Varsavia: morto diciottenne a colpi di pistola mentre dormiva - Le immagini della tragedia di questa notte a Milano, dove un giovane diciottenne è stato ucciso a colpi di pistola in Via Varsavia ...

Quarticciolo: 19enne accoltellato al fianco nella notte - Trovato riverso a terra, incosciente, è stato trasportato in ospedale dove ha subito l'asportazione della milza ...

Campi Flegrei, sciame sismico di una trentina di scosse nella notte: alle 3.29 la più forte di magnitudo 2.4 - La nuova sequenza di scosse è iniziata all'1.47. Preoccupazione nel territorio a nord ovest del Golfo di Napoli ...

