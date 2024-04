Milan - pronto un addio importante | non tornerà più a Milanello

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 26 aprile 2024) Non si fa aspettare troppo la prima cessione dei rossoneri. Ecco le cifre e le modalità del trasferimento. In un mercato che vedrà i rossoneri alla ricerca di un nuovo attaccante data per certa la partenza a fine stagione di Olivier Giroud – direzione americana, più precisamente LA Galaxy – Joshua Zirkzee è il primo nome sulla lista rossonera. Il 9 del Bologna è esploso quest’anno in una stagione che potrebbe portare i gialloblù addirittura a giocare in Champions League. Parte del merito di questa gloriosa stagione va data all’olandese, illuminante e fondamentale con tutta la sua qualità in ogni momento. Ildal canto suo vuole aggredire il mercato già dai primi giorni. Nel frattempo unsembra ormai certo, il giocatore èa lasciare per sempreello. De Ketelaereal riscatto ...