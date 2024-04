Milan Pioli | Abbiamo dato tutto per lottare ai vertici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le parole di Stefano, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoneri con la Juve Stefanoha parlato in conferenza stampa in vista della partita delcontro la Juve. Di seguito le sue parole. HANSEMPREIN STAGIONE – «Sì, ma non sempremesso in campo