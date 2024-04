Milan - infortunio Jovic | il serbo salta la sfida con la Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Luka, attaccantedel, non è stato convocato per lacontro la: secondo quanto riporta Sky Sport, un affaticamento muscolare ha colpito il calciatore rossonero e Stefano Pioli per non rischiare lo ha lasciato aello nonostante le tante defezioni. Tra squalifiche ed infortuni, infatti, Pioli avrà davvero gli uomini contati in unache potrebbe risultare decisiva per il secondo posto alla fine della stagione. Le ipotesi più papabili sono quelle di vedere Musah o Terracciano dal primo minuto come terzini di sinistra e Florenzi che ricoprirà il suo ruolo naturale a destra al posto di Calabria. Davanti il dubbio Okafor-Giroud, con l’esperto centravanti francese che dovrebbe spuntarla nonostante le sue condizioni non siano al meglio. ...