Mi hanno operato Edoardo Tavassi parla dall’ospedale dopo l’intervento Gli auguri dei fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Problemi di salute per. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 è rimasto nel cuore di molti telespettatori. La sua simpatia e il suo carattere burlone lofatto diventare uno dei protagonisti del reality. Inoltre in tantiseguito la sua storia d’amore con Micol Incorvaia che è proseguita anche fuori dalla Casa. C’è stata qualche voce di una crisi, ma lorosempre smentito tutto. Sui suoi profili socialaggiorna i follower su quello che fa, condivide spot e iniziative pubblicitarie e soprattutto video divertenti. Tuttavia poco tempo fa ha informato tutti di avere dei problemi di salute e così in tanti si sono preoccupati. Ora è arrivata la conferma che per un po’ dovrà fare a meno di partecipazioni a programmi tv o ...