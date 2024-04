Mi ha tradito - ora devo tradirla? La legge del taglione non funziona mai | Olly risponde alla nostra mail del cuore

(Di venerdì 26 aprile 2024)approfondisce le questioni di: una sessione di domande e risposte sincer Con una mossa rivoluzionaria, la funzione “finestra del” di Vanity Fair accoglie una nuova prospettiva:. Il 21enne cantante genovese, noto per i suoi testi introspettivi, approfondisce il regno dell’amore, delle relazioni e delle incertezze nel suo ultimo singolo “Devastante”. In esso esprime con commozione: “Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, di lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere”. Abbracciare la vulnerabilità: le intuizioni sincere diCon una svolta unica,ribalta la situazione, invitando i lettori a porre le loro domande scottanti su questioni di. ...

Il cantante genovese ha risposto (solo per noi) ai vostri dubbi su amore e relazioni. Il risultato è un piccolo manuale sentimentale, che inizia così: «Auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci ... Continua a leggere>>

Posizioni per dormire: hai scelto la migliore per la tua salute - Scopri se la posizione che adotti per dormire ti aiuta ad alleviare i disturbi di cui soffri soffri o, al contrario, li accentua. Cosa fare.

Continua a leggere>>

SOCIAL – Sampdoria, Sebastiano Esposito cita olly: La Sud è “devastante” - In attesa di tornare in campo con la Sampdoria, Esposito si gode lo spettacolo della Sud in festa e ruba le parole a olly, sampdoriano doc per descriverne la be ...

Continua a leggere>>