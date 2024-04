Meteo - nel week-end torna la primavera | rialzo delle temperature

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo giorni di maltempo diffuso e freddo intenso, l’Italia si appresta are gradualmente a condizioni climatiche più primaverili. Secondo le previsionidelend, infatti, dopo la giornata di oggi, che sarà ancora caratterizzata da piogge diffuse, tra sabato 27 e domenica 28 aprile la Penisola si lascerà alle spalle la vasta anomalia depressionaria che ha portato sul nostro Paese un deciso calo termico. L’ultimo fine settimana di aprile farà posto ad ampi spazi soleggiati evia via crescenti fino a superare i 25 gradi domenica al sud, grazie anche ai venti di Scirocco. Per oggi, venerdì 26 aprile, avremo ancora cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con piogge e locali temporali, in particolare nelle ore centrali, e nevicate su Alpi e prealpi. I fenomeni sono più probabili al Centro-Nord e ...

Milano – Cielo azzurro e temperature gradevoli? Non per molto. Anche in Lombardia nel week-end (quello della Domenica delle Palme ) di sole se ne vedrà poco. Colpa di un nuovo Ciclone in arrivo , con un tempo instabile che dominerà anche la prossima settimana di Pasqua. Un quadro delineato anche dal ... Continua a leggere>>

meteo Sicilia, sole e temperature in aumento: le previsioni del weekend - meteo Sicilia: previsto sole e temperature in aumento per l'ultimo weekend di aprile nell'intera isola siciliana.

Continua a leggere>>

Freddo al capolinea, nel weekend si rialzano le temperature. Ma potrebbe non durare - La circolazione è destinata a modificarsi progressivamente a livello europeo invertendo gradualmente la rotta, determinando dapprima un addolcimento delle temperature e da domenica 28 al ritorno di un ...

Continua a leggere>>

Torna l’anticiclone africano: ma nel weekend l’Italia sarà divisa tra sole e nuove piogge - E’ in arrivo l ' anticiclone africano che in questo weekend di fine aprile riporterà sole e caldo su molte regioni, ma non in tutte . Il tempo ...

Continua a leggere>>