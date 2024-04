Mercato USA - soft landing o no landing? L’analisi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Questo primo trimestre dell’anno ha visto un’inflazione più alta delle previsioni, ma anche una crescita economica più robusta negli Stati Uniti. Questo ha portato la Federal Reserve a modificare le sue stime di crescita per l’anno in corso dal +1,4% che stimava a dicembre 2023 al +2,1% (con un’aspettativa del consensus che arriva fino al 2,2%). La novità in questo scenario è che ad oggi più che un, potrebbe configurarsi un no-: vale a dire un’inflazione che scende più lenta del previsto accompagnata da una crescita economica resiliente, e che si attesta al di sopra del potenziale (ca 1,8% per gli USA)”: è quanto si legge nel commento “Per ilUSA sempre più probabile il no-” a cura di Andrea Delitala, Head of ...