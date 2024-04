Un 62enne originario di Barletta, ma residente a Rimini , andrà a processo davanti al giudice di pace con l’accusa di diffamazione per aver inviato insulti sessisti e commenti diffamatori, scritti a mano su ritagli di articoli di giornale , alla presidente dell’assemblea legislativa ... Continua a leggere>>

Bionda, giovane, bella, raccomandata. Sono queste le etichette "maledette" che Francesca Bardelli Nonino si porta dietro da quando, a 26 anni, è diventata responsabile comunicazione web dell'azienda di famiglia Nonino che produce grappe dal 1897. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ...

41 anni, ex giocatrice, oggi allena il team maschile Azzano Decimo. Unica donna in Friuli Venezia Giulia e tra le poche in Italia. “Lo sport deve essere ripulito da queste persone invidiose e insicure”

