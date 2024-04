Melissa Neri è stata ritrovata L’annuncio della madre della 25enne | Era in Croazia - sta bene

(Di venerdì 26 aprile 2024), la giovane mamma di 24 anni originaria di Rimini, èdopo la sua scomparsa in. Da Santarcangelo, la città in cui risiedeva, non si avevano più notizie didal 23 aprile. L’allarme era stato lanciato dallaragazza, che ha iniziato una campagna sui social network per cercare di rintracciarla. L’ultimo contatto con la famiglia risaliva a martedì 23 aprile, quandoaveva fatto una videochiamata alla figlia di 4 anni.La...

Santarcangelo, 25 aprile 2024 - "Aiutatemi a ritrovare mia figlia. Temo che le sia capitato qualcosa di grave". È l'appello disperato di Carmela Martini, madre di Melissa Neri . della ragazza, 24 anni , madre di una bimba di 4, "non abbiamo più notizie da martedì. Ha il telefono spento, non è da ...

Rimini, 26 aprile 2024 - Melissa Neri è stata ritrovata e sta bene. "Era in uno stato confusionale, ma per fortuna non è ferita. E ora la riportiamo a casa", dice Carmela Martini, la madre della 24enne che vive a Santarcangelo, di cui non si avevano più notizie da martedì sera. La ragazza, madre ...

