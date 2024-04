Matrimonio a prima vista 12 - colpo di scena dopo la puntata sulle decisioni finali | un’altra coppia si è lasciata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari, protagonisti della dodicesima edizione di, hanno annunciato la rottura. Nonostante avessero dichiarato, nel corso della nonadel programma intitolata E Poi…, di voler proseguire a telecamere spente la vita matrimoniale,la fine del programma hanno scelto di lasciarsi. In un’interria VanityFair, Giuseppe e Ilaria hanno spiegato che, alla base della loro rottura, c’è stata la distanza (lui è di Alessandria, lei di Milano). Nondimeno, quando le telecamere si sono spente, Giuseppe ha ammesso di aver provato paura: Ho avuto una sensazione di vuoto, come se mi fosse mancata una guida. Ho dovuto prendere ancora di più in mano le mie insicurezze per fare un ulteriore lavoro su me stesso. ...