Masters 1000 di Madrid - eliminati Musetti e Darderi Bene Jasmine Paolini

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - Giornata negativa per i tennisti italiani di scena al secondo turno del "MutuaOpen", il secondosulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Lorenzo, numero 29 del mondo, ha ceduto in due set, 6-4, 6-4, al brasiliano Thiago Seyboth Wild, 64esimo in classifica. A Taylor Fritz, numero 13 del tennis mondiale, sono bastati un tie-break e due break nel secondo set per avere la meglio su Luciano(numero 60), l'italiano nato in Argentina che sta scalando rapidamente il ranking Atp. Il punteggio a favore del campione americano è stato 7-6/6-4 per una partita molto combattuta e ricca di colpi spettacolari. Il programma sportivo di domani prevede il derby tra Jannik Sinner e ...

A Madrid Musetti esce e Alcaraz avanza, attesa per Sinner - Cresce l'attesa a Madrid per l'esordio del n.2 al mondo Jannik Sinner nel derby con Lorenzo Sonego, in un masters 1000 con tanta Italia in campo. Il campione di Sesto Pusteria è la testa di serie nume ...

Stop al secondo turno per Luciano Darderi a Madrid. Fritz si impone in due set - Una delle migliori prestazioni su terra rossa offerte da Taylor Fritz valgono il pass per il terzo turno del masters 1000 di Madrid. Darderi ci prova per un set ma la maggiore esperienza fa la differe ...

Madrid: Darderi lotta ma passa Fritz - Si ferma al secondo turno la corsa di Luciano Darderi nel "Mutua Madrid Open", quarto masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di ...

