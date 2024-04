(Di venerdì 26 aprile 2024) A parte la persona non binaria con cui sto da cinque anni, che mi sostiene, e pochi amici intimi, quasi nessuno sa che sono un creatore di contenuti fetish. Leggi

Fuori “maschere”, il singolo di Mastafive e Signor D - Parole che incarnano perfettamente l’anima del rapper Signor D, voce e penna di “maschere”, nuovo singolo realizzato ... di valori che poco più di mezzo secolo fa, dall’altra parte dell’Atlantico, ...

Continua a leggere>>

Dietro la maschera di Liberato - Una fastidiosa pioggia intermittente non ha frenato neppure un po' la carica dei 40mila ragazzi, e non solo, che da questa mattina hanno invaso la Mostra d'Oltremare per diventare essi stessi parte di ...

Continua a leggere>>

Fuori il singolo “maschere”, firmato Mastafive e Signor D - «Non credo alla tua lingua, credo solo alla famiglia». Parole che incarnano perfettamente l’anima del rapper Signor D, voce e penna di “maschere”, nuovo ...

Continua a leggere>>