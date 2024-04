Marchetti | Zirkzee - chi è più avanti tra Milan e Inter? Vi spiego

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lucaha parlato della situazione relativa al futuro di Joshua, attaccante del Bologna nel mirino di(e non solo). SITUAZIONE – Queste le parole di Lucanel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Trachi è piùper? Io ti direi quasi più Juve. Trasicuramente più, se ci metti anche la variante Juve vedo la Juve. Secondo me Chiesa con questo contratto può partire, l’altro puntorogativo in casa Juventus è Vlahovic. Parliamo di un grande giocatore che però ha un costo stagionale pesante, parliamo di 11-12 milioni netti. O rinnova spalmando l’ingaggio, ma chi ...

