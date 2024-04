Mantovano si scaglia contro il diritto all' aborto | Il Parlamento Ue non scriva più pagine simili

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 aprile 2024) ''Capita che ci siano provvedimenti assunti in sede europea che vanno in palese contrasto con la norma istitutiva dell'Unione, come per esempio la risoluzione deleuropeo per l'inserimento dell'tra i diritti fondamentali dell'Ue. Confido che il nuovoche andremo a eleggere nonpiùperché sono fuori dal perimetro delle competenze dell'Ue''. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, intervenendo alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, iniziata quest'oggi a Pescara.faceva riferimento a una risoluzione, votata l'11 aprile daleuropeo, che invitava il Consiglio europeo ad avviare le procedure di revisione dei trattati ...