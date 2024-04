Mangia Puglia Ama - Antonella Ricci e le ricette pugliesi tornano protagoniste su Food Network

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 26 aprile 2024)e Vinod Sookar Continua il racconto della tradizione pugliese in compagnia degli chefe Vinod Sookar nelle nuove puntate diAma, in onda sucanale 33 dal 27 aprile ogni sabato alle 17:50 e disponibile in streaming su discovery+.e Vinod condividono il sogno di una cucina concreta, sincera, eseguita con ingredienti di produttori, nel rispetto delle materie prime. In ogni puntata, la chefpreparerà un menù diverso che parte dal libro dei segreti della sua famiglia, tra i classici della tradizione pugliese, i profumi dell’orto e le specialità di casa. Novità di questa stagione, la presenza di ...