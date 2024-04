Manchester United | Ten Hag snobba i giornalisti in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il tecnico del, Erik ten Hag, durante ladi oggi ha vietato a tre media di fare domande, non rispondendo ai quesiti del Sun, del Mirror e delEvening News. Idei rispettivi media erano presenti alla, ma sono stati informati in anticipo dell’impossibilità di fare domande dopo le pesanti critiche sulla vittoria della semifinale di FA Cup contro il Coventry a Wembley domenica. Non è la prima volta che un fatto come questo avviene: infatti, all’inizio di questa stagione, Ten Hag aveva bandito idi quattro organi didiversi, dopo aver affermato che allonon era stato concesso il diritto di replica alle ...