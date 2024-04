Malore Fatale alla Guida del Tir | Autotrasportatore Polacco Evita la Tragedia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Teramo - Questa mattina sulla Teramo mare, in direzione di Giulianova, si è verificato un tragico incidente che ha visto coinvolto un. Nonostante ilimprovvisodel Tir, l'uomo è riuscito a fermare il veicolo sulla corsia di destra,ndo così possibili incidenti sulla strada. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati, l'è stato trovato privo di vita accanto al volante. Le prime ipotesi suggeriscono che abbia subito un infarto fulminante mentre era. Attualmente, la polizia stradale sta indagando per determinare l'origine del viaggio dell'e la sua destinazione, al fine di comprendere da quanto tempo fosse in viaggio al momento ...