Maison Kitsuné e Havaianas per la collezione estiva 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’audace marchio di moda franco-giapponese ha sviluppato due modelli ispirati all’estate con l’iconico brand brasiliano di infraditosono entusiasti della loro prima collaborazione, che verrà lanciata in tutto il mondo a partire da questa primavera. Il mash-up dell’Art de Vivre franco-giapponese con il meglio del lifestyle brasiliano si traduce in un prodotto essenziale per la stagione. Lo spirito parigino e la disinvoltura irriverente diuniti al comfort disono la combinazioneperfetta. Per questa collaborazione, il marchio di moda dall’estetica francesce e giapponese, propone un’espressione colorata di quattro modelli unisex dalle vibes estive, disegnati con l’iconico brand brasiliano di infradito. ...