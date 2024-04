Ma tu | Lautaro Martinez umilia Adli - la frase rubata in campo nel derby | Video

INTER - Frattesi: "Gli Scudetti Sono 20, non sbagliate!" - L‘Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile le scorse ore, dopo il meritato riposo per la vittoria dello scudetto. Clima disteso alla Pinetina, dove i calciatori di Inzaghi si sono allenati con ...

‘Who the f… are you’ Video shows heated derby confrontation between lautaro and Adli - A DAZN video shows a heated confrontation between lautaro Martinez and Yacine Adli during the latest derby della Madonnina, which ended with a sarcastic ...

Mr. Savethewall celebra lo scudetto che vale la seconda stella all'Inter - Puoi cantarlo finchè vuoi...ma Milano siamo noi! Così termina uno dei cori più passionali della Curva nerazzurra; ed è proprio alla supremazia cittadina dell'Inter ribadita dalla vittoria del derby sc ...

