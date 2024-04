L' uomo morto dopo 613 giorni di Covid

In un concerto di qualche giorno da Riccardo Zanotti e i Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto ricordare Gaetano Sorbo, un membro della crew , scomparso a causa di un malore.Continua a leggere Continua a leggere>>

Un uomo di 83 anni è stato trovato morto in casa dopo una decina di giorni . È successo ieri mattina a Rimini in un condominio di via Felici, dove due vicine di casa , hanno chiamato il 112 allarmate dall'assenza del pensionato. Come riporta la stampa locale, si tratta di Carlo Baschetti, senza ...

Giuseppe Carrino, ragazzo di 18 anni di Massa Finalese, è morto all' ospedale di Baggiovara, sempre in provincia di Modena , dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 5 aprile.

Matteo, il bimbo ucciso dall'auto del papà in retromarcia. Sorellina e cuginette abbracciano la bara al funerale: «Eri un raggio di sole» - La sorellina e le cuginette hanno accolto la piccola bara bianca con un cartellone colorato per il loro Matteo, un anno e mezzo, volato in cielo tragicamente. Lacrime, abbracci ma anche ...

Matteo Cornacchia morto sul lavoro a 47 anni, il suo cane Willy rimasto solo cerca casa: l'appello sui social - Il cane di Matteo Cornacchia, l'operaio morto schiacciato da una lastra metallica nel Bresciano, sta cercando casa ...

Dalle tensioni tra India e Cina per le Maldive alle guerre devastanti in Ucraina e Gaza:il Risiko mondiale è sempre più complicato - Mentre a Gaza suona la campana dei 203 giorni di morte, più lontano si apre un altro piccolo fronte di tensione internazionale. Le Maldive, isole dei sogni per villeggianti benestanti, sono al centro ...

