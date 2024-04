L’Ucraina accantona i carri armati americani Abrams

(Di venerdì 26 aprile 2024)per ora iM1A1 forniti dagli Stati Uniti per contrastare l’esercito russo, in parte perché il massiccio utilizzo di droni da parte russa rende troppo difficile l’utilizzo di questi tanks senza che vengano scoperti e attaccati, hanno detto funzionari statunitensi citati dai media. A gennaio, per contrastare l’avanzata dell’esercito russo,aveva chiesto e ottenuto dagli Stati Uniti 31M1A1 Gli Stati Uniti hanno accettato di inviare 31in Ucraina nel gennaio 2023 dopo mesi di insistenti pressioni ucraine, poiché i vertici militari a Kiev ritenevano che i, che costano circa ...

