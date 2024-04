Longevity in azienda - come gestire gli ultracinquantenni sempre più in attività

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 – Secondo i dati Istat di dicembre 2023 gli over 55 occupati in Italia sono cresciuti del 15% rispetto al 2022 e sono destinati ad aumentare. Con un 1 profilo professionale su 2 che non si trova e una people scarcity generale, le aziende devono approcciare il tema della longevità quanto prima per mantenere la propria competitività e per aiutare le loro persone ad affrontare una pianificazione a 360 gradi, allungandosi la vita media ma con assegni pensionisticipiù bassi. Si tratta, dunque, di stimolare consapevolezza sulle 3 aree principali da riprogettare, sul piano della salute, dei risparmi e delle competenze per l’ultima fase della vita lavorativa e per quella successiva all’uscita dal mondo del lavoro, legata alla sfera personale. “I trend demografici riguardanopiù le organizzazioni e la longevità è oggi al ...