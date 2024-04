Lo sciopero divide i sindacati L' UniRai si ribella all' Usigrai | Scelta politica

ROMA – “Di asfissiante c’è chi non si rassegna al pluralismo in Rai e insieme a qualche partito soffre la fine del monopolio. Unirai conferma di non aderire allo sciopero politico”. È quanto si legge sulla pagina Facebook del sindacato Unirai – Liberi giornalisti Rai, il cui segretario è Francesco ...

Continua a leggere>>