Lo aveva già fatto… Ecco perché al duty free controllavano Fassino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tutto per un profumo. Possibile? Il caso di Piero, parlamentare del Partito Democratico, denunciato per tentato furto in undell’aeroporto di Fiumicino, fa ancora discutere. La sua ricostruzione (“volevo pagarlo, mi sono distratto”) non convince diverse persone, soprattutto se è vero – come riportava ieri Repubblica – che un video smentirebbe la dimenticanza. Non solo. Secondo Open, che cita fonti interne allo scalo aeroportuale, il deputato sarebbe recidivo in queste azioni, motivo per cui sarebbe stato oggetto di particolare attenzione da parte dei vigilantes e degli agenti della Polaria. L’episodio incriminato risale a lunedì 15 aprile, quandoè stato sorpreso con in tasca un profumo Chance di Chanel, del valore di circa un centinaio di euro. “Le indiscrezioni che vorrebbero l’ex sindaco di ...

Torino, 25 aprile 2024 – Insopportabile come un cliché, quello che "tanto i politici sono ladri". Appiccicoso come certi profumi da pelliccia. Troppo per un piemontese cresciuto alla scuola rigorosa dei gesuiti, poi a quella intransigente del Pci. Denunciato per tentato furto da bancone, art.624 ... Continua a leggere>>

Fassino sul caso del profumo al duty free: "Accanimento contro di me, non ho detto che ero al telefono" - Il deputato ed ex ministro: "Voglio vedere quel video, c'è di mezzo la mia storia. In vita mia non ho mai rubato nulla". Secondo alcuni lavoratori dell'aeroporto di Fiumicino, non si tratterebbe della ...

