LIVE Musetti-Seyboth Wild - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | si comincia alle 11 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-FRITZ (4° MATCH D11.00) Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Lorenzoed il brasiliano Thiago. I due tennisti si sono finora affrontati solamente allo juniores, con il sudamericano che nel 2018 si impose in tre set agli US Open. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il kazako Alexandr Shevchenko., ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver usufruito di un bye. L’azzurro sta cercando l’acuto in una complicata stagione ...