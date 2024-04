LIVE Musetti-Seyboth Wild - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo alle 11 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-FRITZ (4° MATCH D11.00) 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Tra poco meno di venti minuti inizierà il programma del venerdì del Masters 1000 di. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Lorenzoed il brasiliano Thiago. I due tennisti si sono finora affrontati solamente allo juniores, con il sudamericano che nel 2018 si impose in tre set agli US Open. Il ...