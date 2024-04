LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | FP1 dalle 10 4 - Bagnaia in cerca di feeling a Jerez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.39 Ne ha facoltà Martin, che ha fatto vedere finora un grandecon la sua GP24. Tuttavia,è un circuito particolare. 10.36 Si torna in pista dopo quanto accaduto ad Austin (Stati Uniti). In Texas lo spagnolo Jorge Martin ha rafforzato la propria leadership in campionato ed è intenzionato a dare un seguito nell’appuntamento di casa, in sella alla Ducati Pramac. 10.33 Sul circuito impegnativo dide la Frontera, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale, senza ovviamente dimenticare della Sprint Race. 10.30 Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove del GP di, quarto ...