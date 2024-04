LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | comandano i fratelli Marque - Bagnaia e Martin partono senza forzare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15sale in quindicesima posizione davanti a Di Giannantonio, mentre Marcz piazza il record nel T1 ma non migliora. 11.14 Pedrosa migliora in ogni settore. Arriva al T2 a soli 25 millesimi, quindi al T3 con 385 e chiude in 1:37.643 a 506 millesimi. 11.12migliora nel T1 e T2, poi sbaglia la frenata alla Dry Sec alla “Jorge Lorenzo” e rinuncia al suo giro. 11.11 Jorgemigliora ma rimane solo 14° a 1.140 dalla vetta.torna a sua volta in pista. 11.10 In questo momento è Aleix Espargarò l’unico che sta migliorando, mentre cade Johann Zarco. 11.08 Continua a girare Pedrosa, attualmente nono a 856 millesimi. Torna in pista Bastianini. 11.07 Bezzecchi spinge, arriva nel T3 con 372 millesimi di ...