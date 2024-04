LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Antonio Esposito e Savita Russo in finale per il bronzo!

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming deglididi Zagabria 16.51: 16.48: Si inizia proprio con la prima sfida che vale il, quella tra l’azzurrae la padrona di casa Katarina Kristo nellaper il terzo posto dei -63 kg 16.45: Buon pomeriggio. Tra meno di un quarto d’ora il via del final block della seconda giornata. L’Italia punta a rimpinguare il bottino di medaglie dopo le due di ieri. Sono due,, gli azzurri che combatteranno per la medaglia di15.50: L’appuntamento è fra un’ora circa. La primasarà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 14.39: Il francese Gaba batte il bulgaro Hristov ed è in semifinale nei -73 kg 14.38: La slovena Leski supera la tedesca Pohl e si qualifica per la semifinale ... Continua a leggere>>

Andata in archivio la fase eliminatoria della seconda giornata degli Europei 2024 di Judo . Sul tatami di Zagabria (Croazia), la categoria dei -70 kg femminili ha riservato all’Italia dei piazzamenti, non troppo lontani dal podio per quanto concerne Irene Pedrotti . L’azzurra, infatti, ha concluso ... Continua a leggere>>

judo, Savita Russo in finale per il bronzo agli europei nei -63 kg! Out agli ottavi Favorini - L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda giornata dei Campionati europei 2024 di judo, in programma a Zagabria fino a ...

Continua a leggere>>

judo: il messinese Elios Manzi bronzo agli europei, Giochi di Parigi più vicini - Il talento delle Fiamme Gialle cresciuto all'Airon Furci Siculo '90 con il maestro Corrado Bongiorno, adesso è più vicino alla sua seconda Olimpiade dopo Rio 2016. Attesa per la ragusana Savita Russo ...

Continua a leggere>>

judo, Irene Pedrotti chiude al settimo posto nei -70 kg agli europei 2024. Martina Esposito fuori al 2° turno - Andata in archivio la fase eliminatoria della seconda giornata degli europei 2024 di judo. Sul tatami di Zagabria (Croazia), la categoria dei -70 kg femminili ha riservato all’Italia dei piazzamenti, ...

Continua a leggere>>