(Di venerdì 26 aprile 2024) L'misurata dall'Pce, il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salito in marzo dello 0,3%, in linea con le. L'è invece balzato del 2,8%, sopra il 2,7% previsto dal mercato.

L'inflazione non molla in Usa, indice core Pce sale oltre attese - L'inflazione misurata dall'indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salito in marzo dello 0,3%, in linea con le a ...

Continua a leggere>>

Usa: inflazione Pce 'core' a marzo +0,3%, annuale al 2,8%, sopra stime - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 apr - Resta alta l'inflazione negli Stati Uniti. A marzo, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), la misura preferita dalla Federal Reser ...

Continua a leggere>>

Alphabet e Microsoft battono il consensus, attesa la reazione a Wall Street - (Teleborsa) - C'è attesa a Wall Street di conoscere la reazione degli investitori per i risultati trimestrali, superiori alle previsioni, delle big tech Microsoft e Alphabet. La società di Redmond ha ...

Continua a leggere>>