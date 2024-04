L’eredità de I sette samurai

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una collina ripresa dal basso. Silhouette di uomini a cavallo compaiono all’orizzonte. Il vento soffia sull’erba. I cavalieri si lanciano alla carica. Si, potrebbe essere una qualunque scena di un qualunque film che sia mai stato girato. Un western nostalgico? Un’avventura fantasy? Un fantascientifico post-apocalittico? No. Stiamo parlando di una pellicola senza tempo, universale, apprezzata in tutto il mondo: Idi Akira Kurosawa del 1954. Il film che ha segnato i film. Un pilastro non solo del cinema giapponese, ma di gran parte della narrativa cinematografica moderna. Una delle opere che più profondamente ha influenzato l’evoluzione della settima arte. Una grande storia epica, con lo stesso potere di risonanza dei poemi greci. Non a caso, il film, fu definito dalla critica francese del periodo: «L’Iliade e il Guerra e Pace del mondo ...