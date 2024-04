Le umiliazioni subite dalle calciatrici spagnole in nazionale: “Cicciona, dimagrisci o non giochi” - Un servizio della tv spagnola ha raccolto le testimonianze dirette delle ex calciatrici: hanno raccontato i dettagli del clima pesante che c'era in nazionale ...

Casertana, Calapai da primato presenze - A grandi passi verso la 37esima presenza consecutiva. Luca Calapai le ha giocate praticamente tutte e con ogni probabilità, anche domani, sarà nella formazione titolare ...

Pagina 1 | McKennie: “Juve e Serie A mi hanno cambiato. All’inizio mi guardavo intorno e…” - La storia dell’amicizia, i percorsi simili in Europa, l’arrivo in Italia, l’impatto con i bianconeri e il Milan: Wes e Pulisic si raccontano in un video di Espn ...

