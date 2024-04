Le eliche si colpiscono in volo | due elicotteri si schiantano - 10 morti Le terribili immagini

(Di venerdì 26 aprile 2024) I velivoli erano impegnati nelle prove di una parata per celebrare i 90 anni dalla costituzione della Royal Malaysian Navy

Le eliche si incastrano e i due elicotteri si schiantano tra loro: 10 morti. Il video della collisione - Lo spaventoso incidente è avvenuto durante un'esercitazione militare alla quale stavano assistendo varie persone, che hanno immortalato gli attimi dello scontro. Nessun membro dell'equipaggio è soprav ...

Israele attacca Iran: "Possiamo colpire sempre". Aiea: siti nucleari intatti - Colpita una base militare nell'area di Isfahan. Il raid nel giorno del compleanno di Khamenei. Analista: 'In azione mini droni pilotati dall'interno' ...

Niente pilota e 4 eliche, ecco i droni usati da Israele per colpire l'Iran - Velivoli senza pilota, che utilizzano quattro eliche per volare. Sono i quadricotteri a controllo elettronico i mezzi usati dall'esercito israeliano per colpire vicino a Isfahan, nell'Iran centrale, i ...

