Le borseggiatrici fanno bene a rubare Poi il graffio di Del Debbio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Furti su furti. Mezzi di trasporto pubblico tra Roma e Milano presi d'assalto giornalmente dascatenate e fuori controllo. Un turista, un pendolare, un semplice cittadino – a qualsiasi ora – corre il rischio di essere derubato in un clima generale di insicurezza e impunità. Lo testimonia Paolo Delche con i suoi cronisti ogni giorno fa il giro delle metropolitane capitoline e milanesi e sorprende lenel pieno della loro attività. L'ennesimo servizio dalla metro della Capitale – che mostra un nuovo episodio di violenza delle tagliaborse nei confronti della giornalista Mediaset – dà il via al dibattito a Dritto e Rovescio, carico di polemiche. Tra gli ospiti in studio, la famiglia Halilovic in collegamento dal campo rom di Via Lombroso a Roma. E proprio a Humiza e Dejan Halilovic la prima domanda di ...