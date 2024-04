2024-04-25 20:23:01 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport : MÖNCHENGLADBACH (GERMANIA) – Nel futuro ancora da chiarire di Daichi Kamada , un indizio arriva dalla Germania, che i rumors di mercato vorrebbero ancora una volta nel destino ... Continua a leggere>>

Roma 25 aprile 2024 - È dura digerire un'eliminazione, quando questa arriva nei minuti conclusivi, dopo che hai fatto tutte le cose giuste per ottenere il pass finale. A Formello i biancocelesti sono tornati ad allenarsi, iniziando così la preparazione per la sfida contro il Verona nel tentativo ... Continua a leggere>>

lazio, kamada può partire: c'è una pista in Premier League - Il futuro di Daichi kamada è ancora incerto. C`è una stagione da chiudere con la lazio per il centrocampista giapponese, arrivato la scorsa estate a parametro.

Continua a leggere>>

lazio, novità dall’infermeria: out Gila, Provedel vede il rientro. Lazzari… - Novità importanti in casa lazio, soprattutto per Ivan Provedel che vede vicino il rientro. Fuori invece sia Gila che Lazzari per domani sera ...

Continua a leggere>>

Paparesta: “Ecco cosa mi fece capire lazio – Inter del 5 maggio” - PAPARESTA lazio INTER – Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, l’ex arbitro Gianluca Paparesta è tornato su lazio – Inter del 5 maggio 2002. Ecco, qui di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Kamad ...

Continua a leggere>>