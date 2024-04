L' ascesa delle sneaker create dalle catene di supermercati

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Verso la fine di marzo Aldi, catena tedesca di discount nota soprattutto per gli alimentari low cost, ha lanciato le Gear, un modello diche evocano le Air Force 1. Disponibili in due varianti di colore, una in bianco con le suole blu, l’altra con il grande logo colorato di Aldi su un lato, costano solo 12 euro e sono diventate subito virali. La cosa più assurda è che le Air Force 1 di Aldi non sono le unicheda discount sul mercato. Oltretutto, non sono neanche le unichesul mercatoda una catena di alimentari tedesca. Verso la fine del 2020, Lidl ha tirato fuori la propria versione di scarpe hypebeast, usando il giallo e blu caratteristici del marchio e ricalcando le Nike Air Huarache. In vendita a 16 euro, sono leggermente più careAldi, ma pur sempre un ottimo ...