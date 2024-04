L’arte del layering dei profumi spiegata nei dettagli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 aprile 2024) Se indossare un profumo rappresenta il modo migliore per incarnare la propria essenza e personalità, creare la propria firma olfattiva personale è la soluzione ideale per ottenere una fragranza che non sia solo espressione dei propri sentimenti, ma anche unica. Un’opportunità concessa daldel profumo, una pratica che consente di sovrapporre diversi jus per dare vita ad accordi olfattivi esclusivi. L’obiettivo è lasciare una scia, farsi avvolgere dache sanno di pulito, ma supportati da un animo grintoso. Suggestioni da ricreare direttamente sulla pelle, riscoprendosi mastrieri in grado di giocare con note e fragranze, assecondando le linee guida dei brand o sperimentando attraverso le suggestioni ...