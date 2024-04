L' arresto di Timur Ivanov e? un segnale per Sergey Shoigu

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un alto funzionario del Ministero della Difesa russo è stato arrestato in relazione allo scandalo di corruzione più grave del paese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina oltre due anni fa.è sospettato di aver ricevuto una tangente di 1 milione di rubli (circa 10.800 dollari), secondo i media statali russi TASS.è apparso in tribunale a Mosca mercoledì, indossando l'uniforme militare e rinchiuso in una gabbia di vetro. È accusato di aver accettato una tangente in connessione con un contratto di lavoro per il Ministero della Difesa. Se condannato, potrebbe affrontare fino a 15 anni di prigione. Il tribunale ha deciso di tenerein custodia cautelare almeno fino al 23 giugno. Il suo avvocato ha annunciato l'intenzione di presentare appello e ha richiesto gli arresti domiciliari per ...