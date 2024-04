Lamborghini Aventador sequestrata dalla Finanza a un imprenditore | falsi crediti fiscali per non pagare le tasse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Paderno Dugnano (Milano), 26 aprile 2024 – C’è anche una, supercar che dal concessionario costa da nuova minimo da 350mila euro, tra i beni sequestratiGuardia dia una cooperativa del Milanese, operante nel settore dei trasporti. L’indagine ha portato all’accusa di aver presentato costi per oltre 330mila euro per ricerca e sviluppo in realtà mai sostenuti, per portare poi in compensazione iinesistenti e non, contributi previdenziali e tributi locali. In pratica la cooperativa avrebbe così ridotto e in alcuni casi azzerato i debiti nei confronti dell'Erario. La frode fiscale è stata scopertadi Milano, che ha eseguito un'ordinanza di ...