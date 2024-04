L’aborto deve essere libero - sicuro e accessibile in tutta Europa | la petizione alla commissione Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Chiedere all’Ue di istituire un meccanismo finanziario che garantisca l’accesso all’interruzione di gravidanza. È questo l’obiettivo della campagna “My Voice, My Choice”, che il 24 aprile ha lanciato la raccolta firme per un abortoinl’Unione Europea. “Nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l’obiettivo è quello di raccogliere almeno un milione di firme prima del 5 giugno per garantire questo diritto a tutte le donne europee, indipendentemente dal contesto nazionale”, si legge in una nota. Si tratta di un’iniziativa sostenuta da organizzazioni e cittadini di Polonia, Francia, Austria, Slovenia, Croazia, Irlanda, Finlandia e Spagna. La campagna, spiegano i promotori, mira a prevenire il contraccolpo che potrebbe derivare da un’ascesa della destra nelle istituzioni dell’Ue ...