La zecca ella camorra rifornisce l' Europa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Operava nel centro di Napoli ma procurava euro contraffatti per molte «piazze» del continente, dalla Spagna alla Francia, alla Germania. Un’organizzazione capillare che però aveva anche i suoi problemi di gestione e logistica, come rivelano le intercettazioni dProcura. La, con tutto il rispetto, è un affare dMadonna. E non solo per i volumi di scambio (oltre 60 milioni di euro falsi spacciati in Grecia, Francia, Germania e Spagna per un guadagno netto di circa il 10 per cento), ma soprattutto perché una delle basi dgang era l’associazione religiosa Santa Maria dell’Arco Gioia Lourdes. Solo che il diavolo ci ha messo lo zampino e dei 68 indagati dalla Procura di Napoli, da pochi mesi guidata da Nicola Gratteri, ben 48 sono finiti in ...