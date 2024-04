La strage di Suviana - nominati 4 esperti per chiarire cause

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quattroper accertaree dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti. La Procura di Bologna, che procede per disastro, omicidio e lesioni colpose a carico di ignoti, ha nominato un professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia, Carlo Alberto Nucci, un esperto di meccanica applicata alle macchine, il prof. Vincenzo Parenti Castelli, il professore esperto di idraulica Enio Paris, infine Domenico Pianese, ordinario di costruzioni idrauliche, marittime e idrologia. L'incarico sarà conferito il 3 maggio.

