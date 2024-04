La stoccata di Pioli all’Inter | “Da 4 anni è la squadra più forte e ha vinto solo 2 Scudetti”

Roma-Lazio, derby ad alta tensione: massima allerta per adesivi e cori antisemiti. Chiusa ambasciata di Israele nella Capitale - Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il tavolo tecnico in Questura, in vista dell’imminente derby della Capitale che si disputerà in un clima di ... Il Milan ospita il Lecce in occasione della ...

NON E' MAI TROPPO TARDI... - Non è mai troppo tardi, non lo è per la Juventus per provare a raddrizzare la stagione, del resto basterebbe vincere le ultime cinque partite di campionato, chiudere vicino agli 80 ...

Stefano pioli: Un viaggio tra Milan e Napoli nel suo futuro - Stefano pioli, l'attuale allenatore del Milan, è al centro delle attenzioni per il suo possibile trasferimento al Napoli. Nonostante le voci, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, non ha confermato ...

