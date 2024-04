La sinistra sbatte sul 25 aprile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Fischi e scontri alla «festa di tutti gli italiani». Masnade con bandiere rosse e palestinesi hanno assaltato la Brigata ebraica. Come avevano fatto col padre di Letizia Moratti, ex deportato. Poi danno dei nazisti agli altri. La verità è che i progressisti si sono impadroniti da anni della manifestazione. E quando c’è un governo di centrodestra danno sfogo a rabbia e frustrazione. Leonardo Sciascia, intellettuale a cui, se fosse in vita, Antonio Scurati non potrebbe nemmeno lustrare le scarpe, 45 anni fa scrisse che «il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi è quello del sedicente antifascista, unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è». Dopo quasi mezzo secolo l’aforisma pubblicato in Nero su nero si adatta perfettamente alla situazione attuale. Gli antifascisti sono i veri fascisti. E per aver conferma di tutto ciò è sufficiente vedere ciò ...