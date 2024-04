La sfida di domani sarà arbitrata da Ghersini di Genova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ternana-Ascolidiretta dall’esperto Davidedella sezione di. Il fischietto ligure potrà vantare l’ausilio degli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Andrea Niedda di Ozieri. Quarto uomo ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. In sala var (on-site) invece vedremo all’opera Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con Niccolò Baroni di Firenze ad assisterlo. Il bilancio dei precedenti fatti registrare dal Picchio conparla di otto incontri nei quali i bianconeri sono riusciti a vincere una sola volta, pareggiando in 5 circostanze e finendo ko 2 volte. L’unico successo dell’Ascoli è datato 4 gennaio 2021 quando, nel giorno del suo compleanno, Sottil riuscì a battere al Del Duca la Reggina per 2-1. L’ultimo incrocio invece resta quello dello scorso 21 gennaio quando il Picchio di Castori ...